Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Stuttgart-Wangen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Freitagmorgen (28.08.2020) in der Hedelfinger Straße ein 18 Jahre alter Mann sowie eine 31 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 01.25 Uhr in der Kemptener Straße in Richtung Otto-Konz-Brücken unterwegs. An einer Kreuzung beabsichtigte er die Hedelfinger Straße mit seinem Mercedes zu überqueren, als er dabei mit dem von links kommenden Ford eines 18-Jährigen zusammenstieß. Der 18-Jährige war in diesem Moment mit seinem Wagen in der Hedelfinger Straße in Richtung Hedelfingen unterwegs. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Ford gegen ein Geländer sowie gegen zwei Masten, darunter auch ein Ampelmast. Schlussendlich kollidierte der Wagen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Citroen. Der 18-Jährige Fahrer sowie seine 31 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer blieb offenbar unverletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel an der Kreuzung außer Betrieb. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell