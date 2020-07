Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Verkehrszeichen übersehen

Am Samstag fuhr eine 18-Jährige ein Verkehrszeichen in Schnaitheim um.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht fuhr die Frau in der Heidenheimer Straße und bog nach links in die Enggaßstraße ab. Sie schätzte die Abzweigung wohl falsch ein und prallte mit ihrem VW gegen einen Bordstein. Danach stieß sie gegen ein Verkehrszeichen und fuhr es um. Durch den Unfall wurde ihr Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit. Die junge Frau blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 1186899

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell