Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug gestohlen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag (24.08.2020) und Mittwoch (26.08.2020) ein Auto gestohlen, das in der Augsburger Straße abgestellt war. Der Eigentümer stellte seinen weißen VW Transporter T5 mit Kastenaufbau mit dem Kennzeichen EM-HF 88 am Montag gegen 17.00 Uhr in der Augsburger Straße auf Höhe der Hausnummer 455 ab. Am Mittwoch bemerkte er gegen 11.30 Uhr, dass sein Auto offenbar gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

