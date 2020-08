Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach antisemitischen Schriftzügen - Wohnungsdurchsuchung bei Tatverdächtigem

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (25.08.2020) die Wohnung eines 28 Jahre alten Mannes durchsucht, der im Verdacht steht, seit Ende Juni mindestens ein Dutzend antisemitische Schriftzüge im Stadtgebiet angebracht zu haben. Intensive Ermittlungen führten die Kriminalbeamten auf die Spur des Tatverdächtigen. Ihm wird vorgeworfen, in zwei der Fällen neben dem Schriftzug jeweils auch ein Hakenkreuz aufgesprüht sowie in einem weiteren Fall öffentlich den sogenannten Hitler-Gruß gezeigt zu haben. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten umfangreiches Beweismaterial, welches noch der Auswertung bedarf. Der 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

