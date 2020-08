Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.08.2020) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor ohne gültigen Führerschein ein Auto lenkte. Die Beamten kontrollierten gegen 03.20 Uhr an der Nobelstraße einen Transporter mit schweizerischer Zulassung. Der 30-jährige Fahrer händigte den Polizisten einen schweizerischen Führerschein sowie eine Identitätskarte aus, beide Dokumente waren mutmaßlich gefälscht. Nachdem die Beamten Zweifel an der Echtheit der Dokumente äußerten und den 30-Jährigen zur Überprüfung auf ein Polizeirevier bringen wollten, ergriff er die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung holten die Beamten den Tatverdächtigen ein, der bei der Festnahme Widerstand leistete. Da zudem der Verdacht bestand, dass der Mann sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss lenkte, musste er eine Blutprobe abgeben. Der 30-jährige wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige, gegen den bereits mehrere Haftbefehle bestanden, wird im Laufe des Mittwochs (26.08.2020) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

