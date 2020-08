Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord / -Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (25.08.2020) in der Heilbronner Straße und in der Cannstatter Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 20.00 Uhr und 20.45 Uhr in der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte ein Fahrzeug, das mit 67 km/h statt der erlaubten 40 km/h unterwegs war. Zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr stellten die Beamten in der Cannstatter Straße bei acht Fahrzeuglenkern eine überhöhte Geschwindigkeit fest. Der schnellste Fahrer war mit 91 km/h statt der erlaubten 40 km/h unterwegs. Gegen insgesamt neun Autofahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Davon müssen drei Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell