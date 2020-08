Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehr in Fußgängerzonen überprüft

Stuttgart-Mitte (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle haben Polizeibeamte am Mittwoch (26.08.2020) das Augenmerk insbesondere auf den Fahrradverkehr gelegt und mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten überprüften zwischen 09.50 Uhr und 11.20 Uhr den Verkehr in den Fußgängerzonen der Königstraße und Calwer Straße und stellten insgesamt 23 Fahrradfahrer und vier E-Scooter-Fahrer fest, die unerlaubterweise in den Fußgängerzonen unterwegs waren. Ein Radfahrer benutzte dabei sogar sein Handy. Viele Radfahrer reagierten uneinsichtig und gaben an, nichts von einem sogenannten Fahrradverbot zu wissen. Sie wurden dahingehend sensibilisiert und auf die Pop-Up-Lane in der Theodor-Heuss-Straße sowie auf die Fahrradstraße in der Eberhardstraße hingewiesen. Die Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

