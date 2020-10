Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Volltrunkener in Gewahrsam genommen

Heilbronn (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn haben am gestrigen Donnerstagabend (08.10.2020) am Heilbronner Hauptbahnhof einen 51-Jährigen in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die Streife stellte den am Boden liegenden Mann zunächst gegen 22:00 Uhr am Bahnsteig zu Gleis zwei fest. Aufgrund einer starken Alkoholisierung konnte er seinen Reiseweg nicht mehr selbstständig fortsetzen, weshalb die Beamten den in Mosbach wohnhaften 51-Jährigen über Nacht in Gewahrsam nahmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,1 Promille.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell