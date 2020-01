Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Beschädigungen an Fenster festgestellt - Staatsschutz ermittelt

Recklinghausen (ots)

Am Freitag (24.01.) erhielt die Polizei Kenntnis über Beschädigungen an einem Fenster im 3. Obergeschoss eines Gebäudes auf der Halterner Straße. In dem Gebäude sind Büros verschiedener Parteien und der Stadtverwaltung untergebracht. Die Fenster weisen zwei kleinere runde Beschädigungen auf. Die bisherigen Ermittlungen, insbesondere die kriminaltechnische Untersuchung, ergaben bisher keine Hinweise darauf, wodurch die Beschädigungen entstanden sind. Der Staatsschutz hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen sind die Beschädigungen vermutlich bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche verursacht worden.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

