Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fridays for Future - Bis zu 430 Teilnehmer demonstrierten friedlich

Recklinghausen (ots)

Die heutige (24.01.) Versammlung der Bewegung "Fridays for Future" unter dem Motto "Datteln 4? Nicht mit mir!" in Datteln ist gegen 15.05 Uhr von der Leiterin als beendet erklärt worden. Bis auf die unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigen verlief die Versammlung aus polizeilicher Sicht störungsfrei, friedlich und unproblematisch. In der Spitze nahmen bis zu 430 Personen an der Demonstration teil.

Rür Rückfragen: Tel. 01525 7933558

Hier geht es zur Ursprungsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4500484

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Andreas Wilming-Weber

Telefon: 02361/55-1030

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell