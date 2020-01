Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei begleitet Demonstration

Recklinghausen (ots)

Um unter dem Motto "Datteln 4? Nicht mit mir!" zu demonstrieren, hat eine Castrop-Rauxelerin für die Bewegung "Fridays for Future" für den 24.01.2020 eine Demonstration in Datteln angemeldet. Die Anmelderin plant, ab 12.00 h mit den Versammlungsteilnehmern vom Neumarkt aus zum Kraftwerk Datteln 4 zu gehen. Die Anmelderin erwartet ungefähr 300 Teilnehmer. Die Polizei wird den Aufzug begleiten. Während der Versammlung wird es auf dem Weg zum Kraftwerk zu Verkehrsstörungen kommen. Die Polizei empfiehlt Ortskundigen, den geplante Versammlungsweg (Castroper Straße zwischen Neumarkt und Südring, B235 zwischen Südring und Herdieckstraße, Herdieckstraße, Emscher-Lippe-Straße, Zur Seilscheibe) zwischen 12.00 h bis voraussichtlich 16.00 h weiträumig zu umfahren. Auch die Straße "Im Löhringhof" wird zeitweise gesperrt sein. Die B 235 wird bis zur Zechenstraße gesperrt sein. Es ist die zweite Demonstration von "Fridays for Future", die zum Kraftwerk Datteln 4 führt. Bei der letzten Demonstration (29.11.2019) gab es keine Störungen, es blieb friedlich. "Umweltpolitik und Klimaschutz beschäftigen viele Menschen und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut unserer Gesellschaft", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Wir bereiten uns organisatorisch und personell darauf vor, dass Proteste gegen das Kraftwerk uns demnächst weiterhin beschäftigen. Wir appellieren an alle, sachlich und friedlich zu bleiben. Friedlichen Versammlungsteilnehmern werden wir die Ausübung ihres Grundrechts auf Versammlungsfreiheit ermöglichen. Ergeben sich aber Anzeichen für Gewalttätigkeiten oder Straftaten im Zusammenhang mit Demonstrationen oder sonstigen Aktionen, wird die Polizei entschlossen einschreiten und gegen Straftäter vorgehen."

Über die aktuellen Entwicklungen und Verkehrsstörungen informieren wir auf unserem Twitter-Kanal polizei_nrw_re (https://twitter.com/polizei_nrw_re). Sie können unsere Tweets im Internet auch lesen, wenn Sie nicht selbst bei Twitter angemeldet sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell