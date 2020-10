Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: 41-Jähriger in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Montagmorgen (12.10.2020) gegen 08:00 Uhr einen 41 Jahre alten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Dem Wohnsitzlosen wird unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Der deutsche Staatsangehörige war zunächst in einem ICE von Mannheim nach Stuttgart vom Zugpersonal ohne erforderlichen Fahrschein angetroffen worden, weshalb eine Streife der Bundespolizei die Personalien des 41-Jährigen bei der Ankunft des Zuges im Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen wollte, wobei der die Beamten beleidigte. Noch auf dem Bahnsteig versuchte der Mann plötzlich eine vorbeigehende, unbeteiligte Mitarbeiterin der Deutschen Bahn in den Gleisbereich zu rempeln. Die 57-jährige Frau konnte den Sturz ins Gleis, auf dem in diesem Moment kein Zugverkehr stattfand, gerade noch abwenden. Die Beamten brachten den 41-Jährigen hierauf zu Boden und fesselten ihn. Während der Festnahme leistete der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Mann körperlichen Widerstand gegen die Beamten und die polizeilichen Maßnahmen. Nachdem der wohnsitzlose Mann unter Anwendung von unmittelbarem Zwang zur Dienststelle verbracht wurde, fanden die Einsatzkräfte bei einer Durchsuchung seines Gepäcks zudem mehrere augenscheinlich fremde Rucksäcke sowie ein Smartphone auf, das als mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmt wurde. Der Tatverdächtige wurde am gestrigen Dienstagnachmittag (13.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten lieferten den 41-Jährigen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt ein.

