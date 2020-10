Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In S-Bahn belästigt

Sindelfingen/Böblingen (ots)

Zur sexuellen Belästigung einer 16-Jährigen ist es Sonntagabend (18.10.2020) gegen 18:30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S60 in Fahrtrichtung Böblingen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 16-Jährige zunächst auf der Fahrt von Sindelfingen nach Böblingen von einem portugiesischen Staatsangehörigen angesprochen worden. Der 51-jährige Mann soll ihr kurz darauf gegen ihren Willen einen Handkuss gegeben haben und berührte sie offenbar anschließend an ihrem Oberschenkel. Nachdem die junge Frau den Vorfall über den Polizeinotruf gemeldet hatte, konnten Einsatzkräfte der Landespolizei den mit fast 2,4 Promille alkoholisierten Mann noch am Bahnsteig in Böblingen antreffen und nahmen ihn vorläufig fest. Der in Stuttgart wohnhafte 51-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

