POL-HR: Körle: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Täter stehlen Tabakwaren

Homberg (ots)

Körle Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 26.03.2020, 20:15 Uhr bis 27.03.2020, 05:25 Uhr Eine nicht bekannte Menge an Tabakwaren erbeuteten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei dem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Nürnberger Straße. Die Täter gelangten in den Markt indem sie eine Schiebetür im Eingangsbereich gewaltsam öffneten und eine Glasscheibe zerschlugen. Nachdem die Täter den Marktbereich betreten hatten, begaben sie sich direkt zum Kassenbereich. Hier stahlen sie sämtliche Tabakwaren aus den Regalen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute und die Höhe des angerichteten Sachschadens stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

