Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Zeuge beobachtet Unfallflucht - Verursacher flüchtet mit Ford Transit - Hinweise erbeten

Brühl (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend, gegen 20:10 Uhr, in der Schwetzinger Straße eine Unfallflucht und meldete dies der Polizei. Ein bislang unbekannter Ford-Fahrer war in Höhe der Bachstraße mit einem geparkten BMW zusammengestoßen und hatte sich danach aus dem Staub gemacht. Zuvor sei der Mann noch aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und habe den Schaden am BMW begutachtet.

Der Zeuge konnte den Flüchtigen wie folgt beschreiben: männlich, ca. 45 Jahre alt, trug schwarze Kleidung, evtl. Arbeitskleidung. Er fuhr einen silbernen Ford Transit neueren Baujahrs.

Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

