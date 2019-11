Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Über Fenster in Einfamilienhaus eingedrungen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In ein Einfamilienhaus im Anemonenweg, in Höhe der Straße "Langer Schlag", wurde am Mittwoch, zwischen 15:40 Uhr und 20:30 Uhr, eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten auf der Terrasse ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Anwesen gelangt. Sie durchwühlten im gesamten Haus mehrere Räume und ließen nach ersten Erkenntnissen einen Rucksack mit zwei Kameras, einem Blitzgerät und zwei Objektiven mitgehen. Ob noch mehrere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit unklar. Die Höhe des Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

