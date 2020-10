Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei am Plochinger Bahnhof

Plochingen (ots)

Zu einer Schlägerei unter Beteiligung mehrerer Personen ist es am gestrigen Sonntag (18.10.2020) gegen 01:10 Uhr am Bahnhof Plochingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen den fünf bis sechs beteiligten jungen Männern offenbar zu einer zunächst verbalen Streitigkeit in einem Bahnhofscafé. Als sich die Auseinandersetzung kurz darauf auf den Bahnsteig des Plochinger Bahnhofs verlagerte, sollen die Männer wechselseitig aufeinander eingeschlagen haben. Beim Eintreffen der von Zeugen alarmierten Streifen der Landespolizei konnten ein deutscher, ein italienischer und ein türkischer Staatsangehöriger im Alter von 23, 22 und 21 Jahren vorläufig festgenommen werden, die offenbar in die Auseinandersetzung involviert waren. Die Weiteren und bislang unbekannten Beteiligten der Schlägerei flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Während der vorläufigen Festnahme beleidigte der 23-jährige Tatverdächtige die Einsatzkräfte und leistete zudem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, indem er sich aus den Griffen zu lösen versuchte und mehrmals nach ihnen trat. Hierbei zog sich einer der Polizisten Schürfwunden am Schienbein zu. Gegen die drei jungen Männer ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der mit über zwei Promille alkoholisierte 23-Jährige muss zudem mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

