Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Stuttgart/Ulm (ots)

Ein 25-jähriger Mann hat am gestrigen Montagnachmittag (19.10.2020) gegen 15:15 Uhr einen ICE ohne gültigen Fahrschein genutzt und mit der Ankunft am Ulmer Hauptbahnhof Widerstand gegen hinzugerufene Bundespolizisten geleistet. Der Zugbegleiter stellte zuvor während einer Fahrkartenkontrolle zwischen Stuttgart und Ulm fest, dass der senegalesische Staatsangehörige nicht im Besitz eines erforderlichen Fahrscheins war. Aufgrund dessen forderte der Bahnmitarbeiter den Fahrgast dazu auf, den Zug mit dem Halt am Ulmer Hauptbahnhof zu verlassen. Nachdem der 25-Jährige den Ausstieg gegenüber dem Zugbegleiter sowie einer anschließend hinzugerufenen Streife der Bundespolizei vehement verweigerte, sollte der Mann nach einer mehrfachen Zwangsandrohung aus dem Zug verbracht werden. Hierbei leistete der bereits Polizeibekannte Widerstand gegen die Beamten, indem er gewaltsam versuchte deren Griffe zu lösen und zudem mit den Füßen nach den Einsatzkräften trat. Der 25-Jährige wurde letztlich am Boden fixiert, gefesselt und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Bundespolizeirevier verbracht. Gegen den im Landkreis Lindau wohnhaften Mann wird nun wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Während der vorläufigen Festnahme bot ein männlicher Fahrgast den Beamten seine Hilfe an. Dieser, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden

