Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendlicher schlägt Zugbegleiter

Nordheim (ots)

Ein 15-Jähriger hat am gestrigen Sonntagfrüh (25.10.2020) gegen 06:30 Uhr den Zugbegleiter in einem Regionalzug Richtung Heilbronn geschlagen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der jugendliche Tatverdächtige zunächst offenbar ohne gültigen Fahrschein zwischen Lauffen und Nordheim durch den Zugbegleiter des Regionalexpress angetroffen worden. Nachdem der 15-Jährige sich gegenüber dem Bahnmitarbeiter ausgewiesen hatte, soll er zunehmend aggressiv geworden sein und begann offenbar kurz darauf den Zugbegleiter zu schubsen. Mitfahrende Sicherheitskräfte der DB Sicherheit sollen den 38-Jährigen daraufhin unterstützt und den Jugendlichen aufgefordert haben, den Zug beim Halt am Nordheimer Bahnhof zu verlassen. Nach mehrmaliger Wiederholung kam der junge Mann den Aufforderungen wohl nach, soll jedoch während des Ausstiegs dem Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Der Geschädigte meldete den Vorfall, bei dem er sich eine Prellung des Jochbeins zuzog, später der Bundespolizei. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

