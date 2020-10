Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgastunterstand in Flammen

WaiblingenWaiblingen (ots)

Drei Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren sowie eine 22-jährige Frau stehen im Verdacht für den Brand eines Fahrgastunterstandes in den heutigen Freitagmorgenstunden (30.10.2020) am Bahnhof in Waiblingen verantwortlich zu sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zunächst gegen 03:00 Uhr über den Polizeinotruf die Meldung über ein brennendes Wartehäuschen am Waiblinger Bahnhof eingegangen. Bei Eintreffen der alarmierten Streifen hatten die Flammen bereits von einem Mülleimer auf Seitenteile des Unterstandes übergegriffen, konnten allerdings im ersten Angriff durch Kräfte der Landespolizei gelöscht werden. Anhand einer zeitgleich durch die Bundespolizei durchgeführten Auswertung der Überwachungskameras am Bahnsteig konnte eine vierköpfige Personengruppe ausgemacht werden, die sich kurz zuvor im Unterstand aufgehalten hatte. Anhand der übermittelten Personenbeschreibung stellten die Beamten im Zuge der eingeleiteten Fahndung vier tatverdächtige Personen im Nahbereich an und nahmen sie vorläufig fest. Die teils stark alkoholisierten Verdächtigen wurden im Anschluss für weitere strafprozessuale Maßnahmen an die Bundespolizei übergeben. Am Wartehäuschen entstand durch den Vorfall ein erheblicher Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch unbekannt ist. Für den Zeitraum der Nachlöscharbeiten der Feuerwehr Waiblingen musste das betroffene Gleis 5 kurzfristig gesperrt werden. Wie es letztlich zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei.

