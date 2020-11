Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Überprüfung von Wettbüros

OffenburgOffenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg haben am Sonntagvormittag im Rahmen einer Kontrollaktion mehrere Wettannahmestellen in Offenburg überprüft. Hierbei stellten die Ordnungshüter in zwei Fällen Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung und das Feiertagsgesetz fest. Die Betreiber mussten die Wettbüros darauf für den restlichen Tag schließen. Sie erwartet wegen den festgestellten Verstößen nun unangenehme Post.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell