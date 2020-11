Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kontrollen von Wettbüros

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (26.11.2020) zwei Wettbüros in Bad Cannstatt kontrolliert und ihr Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der Corona-Verordnung gelegt. Die Beamten überprüften zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr die Wettbüros und stellten dabei diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung wie auch gegen das Jugendschutzgesetz fest. Wettbüros dürfen laut der Corona-Verordnung einen eingeschränkten Betrieb aufrechterhalten, der vor allem das Abholen und Abgeben von Wettscheinen zulässt. Ein längeres Verweilen in den Räumlichkeiten ist allerdings nicht zulässig. In einem der Betriebe trafen die Beamten mehr als ein Dutzend Personen an, die sich dort mutmaßlich über längere Zeit aufgehalten hatten. Aufgrund dessen und weiterer technischer Mängel wurde das Büro vorerst geschlossen. Die Betreiber beider Unternehmen müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

