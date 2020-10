POL-BO: Schwerpunktaktion Verkehr in Witten - Kleintransporter mit 54 Mängeln!

Polizei Bochum

Schwerpunktaktion Verkehr in Witten - Kleintransporter mit 54 Mängeln!

Witten

Sie gefährden nicht nur sich, sondern vor allem andere! Am heutigen 27. Oktober waren wir mit einer Schwerpunktaktion in Witten für Sicherheit im Straßenverkehr unterwegs.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen haben Beamtinnen und Beamte der Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Bochum, der Fachbereich Arbeitsschutz der Bezirksregierung Arnsberg, das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und die Untere Abfallwirtschaftsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen.

In der dunklen Jahreszeit gibt es viele Dinge zu beachten. Zum Beispiel ist die ordnungsgemäße Funktion der Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug für die Sicherheit entscheidend.

Dabei kommt es nicht auf die Art des Fahrzeuges an. Sehen und gesehen werden auf dem Fahrrad, im Auto, im Lkw und und und... Insgesamt wurden bei den Kotrollen 78 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Zwei Fahrzeugführer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Auf beide kommt jetzt eine Strafanzeige zu. Bei den Maßnahmeni wurde auch der gewerbliche Güterverkehr intensiv kontrolliert. Bei einem Kleintransporter zeigte der Bremsprüfstand der TÜV Station in Witten einen Wert von 0 Prozent an!

Das 3,5t Fahrzeug war, gegen 9.10 Uhr, auf der Fredi-Ostermann-Straße überprüft worden.

Bei der ersten Inaugenscheinnahme fiel den Polizeibeamten der Schwerlastgruppe der schlechte Pflegezustand des Fahrzeuges aus Osteuropa auf. Die Scheinwerfer leuchteten nur unzureichend und sogar das Bodenblech zeigte morsche Stellen.

Die Handbremse konnte ohne erkennbare Wirkung bis zum "Anschlag" angezogen werden - das Fahrzeug hätte trotzdem losfahren können. Aber das war noch nicht alles, was dem 22-jährigen Fahrer vorgeworfen werden konnte. Nicht nur die Handbremse war ohne Wirkung. Beispielsweise waren auch die Bremsschläuche marode, die Lenkung defekt und Risse an vielen Fahrzeugstellen waren mit Sanitär-Silikon geflickt.

Der sachverständige Prüfingenieur zählte in seinem Abschlussbericht insgesamt 54 (!) Mängel! Das Urteil vor Ort: Ein verkehrsunsicherer Fall für das Straßenverkehrsamt.

Bei so vielen Mängeln wird es gefährlich auf der Straße. Mit einer Hupe hätte man andere Verkehrsteilnehmer noch warnen können, aber diese ging leider auch nicht.

Der Fahrer musste seinen Weg zu Fuß weiter fortsetzen.

Die Kennzeichen und die Fahrzeugdokumente wurden sichergestellt und an die Straßenverkehrsbehörde Witten übersandt.

Neben allgemeinen Verkehrsverstößen wurde bei einer Überprüfung eines Fahrzeuges auch festgestellt, dass gegen den angehaltenen Fahrer ein Haftbefehl vorliegt.

Die Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Deshalb werden wir Schwerpunktaktionen dieser Art künftig in Bochum, Herne und Witten weiter fortführen.

