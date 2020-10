Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Wettbüro in Herne

Herne (ots)

Am 26. Oktober, gegen 23 Uhr, kam es in Herne zu einem Raubüberfall auf ein Wettbüro.

Zwei noch unbekannte Kriminelle betraten das Geschäft an der Hauptstraße 325 in Herne. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderten sie von der 53-jährigen Angestellten Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in Richtung Crange.

Der erste Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 175 cm groß, schlanke Statur, heller Kapuzenpullover, Skimaske, schwarze Hose und sprach akzentfreies Deutsch.

Der zweite Räuber: männlich, circa 175 cm groß, schlanke Statur, schwarze Kapuzenpullover, Skimaske, schwarze Hose und sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

