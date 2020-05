Polizei Paderborn

POL-PB: Sturz mit dem Fahrrad

33129 Delbrück (ots)

(gh) Am Samstag, gegen 13.00 Uhr verunfallte in Ostenland ein 86-jähriger Radfahrer.

Nach einer kurzen Pause vor einer Gaststätte am Bauernweg wollte der Mann aus Hövelhof seine Radtour fortsetzen und verlor beim Losfahren das Gleichgewicht. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung und schlug mit dem Rücken auf den Boden.

Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm, so dass Verletzungen am Kopf verhindert wurden. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Senior mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

