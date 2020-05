Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer abgedrängt - Polizei sucht SUV-Fahrerin

Salzkotten (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall im Thüler Feld, bei dem am Montagmorgen ein Radfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei eine SUV-Fahrerin und Zeugen.

Ein 52-jähriger Radfahrer fuhr gegen 7.10 Uhr auf dem Thüler Feld in Richtung Scharmeder Straße. Auf der Strecke kam ihm ein dunkles Auto mit einer blonden Fahrerin entgegen. Der Radler musste dem SUV ausweichen und stürzte auf den unbefestigten Straßenrand. Die Fahrerin des Audi-SUV mit Paderborner Kennzeichen fuhr ohne anzuhalten weiter. Nachdem der leicht verletzte Radfahrer zunächst weiterfuhr, musste er am Vormittag noch in ärztliche Behandlung gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf das gesuchte SUV und dessen Fahrerin. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

