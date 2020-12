Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/Umweg - Gebäudebrand - Nachtragsmeldung

Baden-Baden/Umweg

Nach dem Gebäudebrand am Samstagabend "Im Finkengarten" wurde der Brandort am Montag von den Ermittlern des Polizeireviers Bühl zusammen mit einem Sachverständigen untersucht. Nach Einschätzung des Gutachters ist der Feuerausbruch auf einen technischen Defekt an einer Verteilerdose in dem an das Wohnhaus angrenzenden Werkstattraum zurückzuführen. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 300.000 Euro bewegen. Die Hausbewohner sind momentan privat untergekommen.

Erstmeldung vom 29.11.2020, 0:11 Uhr

POL-OG: Baden-Baden/Umweg - Gebäudebrand

Baden-Baden/Umweg Am Samstagabend, um 19:18 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein Gebäudebrand in Baden-Baden/Umweg, Im Finkengarten, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hat das Feuer, von einem Anbau ausgehend, bereits auf ein Mehrfamilienwohnhaus übergegriffen. Das Gebäude stand zeitweise in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Baden-Baden und dem Rebland hatten mit den Löscharbeiten alle Hände voll zu tun. Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Alle Personen mussten vorerst anderweitig untergebracht werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Hierzu folgen weitere Ermittlungen der Polizei.

