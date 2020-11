POL-PDMT: Alpenrod - Pkw am Kindergarten beschädigt - Zeugenaufruf

Polizeidirektion Montabaur

Am Mittwoch, dem 18.11.2020 wurde zwischen 11.50 und 12.10 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw am Kindergarten in der Schulstraße beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

