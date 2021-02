Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt berauschten Autofahrer und vollstreckt Haftbefehl

Gelsenkirchen (ots)

Mitten durch eine Alkohol- und Drogenkontrolle der Polizei ist in Ückendorf ein 39-jähriger Autofahrer am Freitag, 5. Februar 2021, gefahren - ohne anzuhalten. Gegen 2.30 Uhr passierten der 39-Jährige und seine 27 Jahre alte Beifahrerin mit einem BMW die Kontrollstelle an der Hattinger Straße, ignorierten die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte und setzten ihre Fahrt fort. Die Polizeibeamten verfolgten den Wagen und konnten die Insassen schließlich kontrollieren, als der Fahrer den BMW an der Wetterstraße stoppte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Für das Fahrzeug, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, bestand zudem kein Versicherungsschutz. Im Innenraum stießen die Beamten auf ein weiteres gestohlenes Kennzeichen sowie mit einem Morgenstern auf eine Schlagwaffe. Da der Gelsenkirchener zugab, erst vor kurzem Drogen konsumiert zu haben, wurde er für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache genommen. Diese konnte er anschließend wieder verlassen. Bleiben musste hingegen die 27-jährige Beifahrerin, da gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Sie wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Das Fahrzeug sowie Kennzeichen und Morgenstern wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

