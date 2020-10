Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alkoholisierter Fahranfänger verursacht Unfall: 9000 Euro Schaden

WarburgWarburg (ots)

Ein 19-jähriger Fahranfänger ist am Mittwoch, 28.10.2020, um 22:15 Uhr, mit seinem Ford Fiesta in Warburg-Calenberg auf dem Imweg in einen geparkten VW Transporter gefahren. Bei dem Unfall wurden die Front- und Seitenairbags des Ford Fiesta ausgelöst. Aufgrund des Schadens im Frontbereich musste der Kleinwagen abgeschleppt werden. Der VW Transporter wurde am Heck erheblich beschädigt. Insgesamt wird die Schadensumme auf 9000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ford Fiesta-Fahrer alkoholisiert war. Nach der Sicherstellung seines Führerscheins wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den 19-Jährigen, der aus dem Stadtgebiet Warburg stammt, wurde eine Strafanzeige gefertigt. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell