Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Unfallflucht war Blutprobe fällig

Gelsenkirchen (ots)

Seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben musste ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Fußgängerin am Mittwochabend, 30. September, auf der Markenstraße in Horst. Gegen 19 Uhr überquerte eine 13-jährige Gelsenkirchenerin dort die Fahrbahn. Hierbei wurde sie vom Auto des Seniors touchiert. Nach dem Unfall hielt der 72-Jährige kurz an, setzte anschließend seine Fahrt aber fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die alarmierten Polizisten konnten den Unfallflüchtigen ermittelt und trafen ihn wenig später in einer Gaststätte an. Dort führte er einen positiven Alkoholtest durch. Anschließend musste der Mercedes-Fahrer die Beamten zur Wache begleiten. Die 13-Jährige sucht mit ihren Eltern selbstständig einen Arzt auf.

