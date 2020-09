Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einem Funkstreifenwagen - 17-jähriger Fahrer flüchtet

Eggesin (ots)

In der vergangenen Nacht (31. August 2020) wollte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Ueckermünde gegen 22.00 Uhr ein Fahrzeug kontrollieren, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit innerhalb der geschlossenen Ortschaft in Eggesin unterwegs war. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Um das flüchtige Fahrzeug anzuhalten, richtete ein weiterer Funkstreifenwagen eine technische Sperre mit eingeschaltetem Blaulicht ein. Während des Versuchs, die Sperre zu umfahren, verunfallte das Fahrzeug mit dem stehenden Polizeiwagen. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, zwei Insassen - beide 17 Jahre alt und deutsche Staatsangehörige - verblieben in dem Fahrzeug. Verletzt wurde bei dem Unfall ein Glück niemand.

Im Rahmen einer Befragung stellte sich heraus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrer um einen 17-jährigen Deutschen handeln soll. Das Fahrzeug, mit dem der Jugendliche unterwegs war, wurde bereits vor mehreren Wochen außer Betrieb gesetzt. Zudem ist der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die bei der Fahrt verwendeten Kennzeichen stammen außerdem aus einer Diebstahlshandlung in Groß Luckow.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell