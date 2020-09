Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Armsfeld - Reifen an zwei Autos zerstochen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstach ein unbekannter Täter jeweils einen Reifen an zwei Autos. Die beiden Autos, ein grauer Ford B-Max und ein blauer Daccia Dokka, standen auf dem Hof eines Hauses in der Straße Zur Urff in Bad Wildungen-Armsfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

