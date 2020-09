Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl - Dreister Einbruchsdiebstahl in Kirche: Kollekte gestohlen

Korbach (ots)

Ein dreister Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Mittwoch- bis Freitagabend in der Kirche in Vöhl:

Ein unbekannter Täter betrat die unverschlossene evangelische Kirche in Vöhl. In der Sakristei brach er einen Schrank auf und entwendete die darin befindliche Kollekte. Der Einbrecher flüchtete mit einer geringen Menge Bargeld.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer im Zeitraum von Mittwochabend (16. September) bis Freitagabend ( 18. September) verdächtige Personen im Bereich der Kirche in Vöhl gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, zu melden.

