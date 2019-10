Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehl vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Die Gelsenkirchener Polizei nahm am Mittwochnachmittag, 2. Oktober, gegen 15.45 Uhr, bei einer Kontrolle an der Straße Wiehagen einen 42-Jährigen fest. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen schweren Diebstahls vor. Da der Gesuchte die ersatzweise geforderte Geldstrafe von fast 1200 Euro nicht bezahlen konnte, muss er seine Strafe jetzt in einer Justizvollzugsanstalt absitzen.

