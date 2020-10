Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit drei Verletzten - Rettungshubschrauber im Einsatz

BrakelBrakel (ots)

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, ereignete sich gegen 16 Uhr ein schwerer Unfall auf der Ostwestfalenstraße bei Brakel an der Abfahrt Bellersen. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die B 252 von Brakel aus Richtung Steinheim. Eine 85-Jährige kam aus Bellersen und befuhr die L 825 in Richtung Ostwestfalenstraße. Beim Abbiegen der Opel Corsa-Fahrerin auf die Bundesstraße kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem VW Golf. Durch den Unfall wurde die 85-jährige Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Der Golf-Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen und die Fahrbahn reinigen. Die Polizei sperrte die Ostwestfalenstraße für ungefähr 90 Minuten, der Verkehr wurde abgeleitet. /ell

