Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrraddiebstähle in Borgentreich

BorgentreichBorgentreich (ots)

An der Grundschule in Borgentreich wurde am Mittwoch, 28. Oktober 2020, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 17:50 Uhr, ein Fahrrad von Unbekannten gestohlen. Es handelt sich um ein schwarz-silbernes Trekkingrad der Marke Lakers. Gegen 20:05 Uhr entwendeten zwei Männer ein Fahrrad am Steinweg. Dieser Tatort ist rund 500 Meter vom ersten Tatort entfernt. Die Polizei fragt nun, wem am Steinweg ein Rad entwendet wurde und bittet um Hinweise zu den Straftaten von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

