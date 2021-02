Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Küchenbrand

Neukirchen-Vluyn (ots)

In einem freistehenden Einfamilienhaus auf der Straße Paschenfurth fing am Mittwoch gegen 18:45 h auf dem Herd erhitztes Fett Feuer und griff auf die Küche über. Die drei Bewohner im Alter von 54,53 und 19 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Moerser Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000,-Euro.

