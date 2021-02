Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Mit Hilfe eines Anwohners und List und Tücke aus der Lücke

Polizei bedankt sich bei Weseler "Einweiser"

Wesel (ots)

Letzte Woche Donnerstag gegen 17.30 Uhr musste die Polizei Wesel einem LKW-Fahrer an der Aachener Straße helfen, der sich im Bereich einer Einmündung hoffnungslos festgefahren hatte.

Der Bocholter hatte sich derart beim Rückwärtssetzen mit seinem Brummi schachmatt gesetzt, dass er nur mit Hilfe eines hilfsbereiten Anwohners (Einweiser) und der Technik, bei der die Kollegen ihre Smartphones kurzerhand zu Rückfahrkameras umfunktioniert hatten, aus der misslichen Lage befreien konnte.

Die Zentimeterarbeit zahlte sich aber aus und so kam schließlich Bewegung in die festgefahrene Situation.

Letztendlich musste der Mann dann rückwärts in Richtung Kolpingstraße fahren und dabei noch ordentlich mit seinem Gefährt in der engen Straße rangieren, um danach endlich befreit vorwärts in Richtung B 8 fahren zu können.

Ohne Mithilfe des engagierten Anwohners und der Technik hätte der Bocholter nicht aus seiner hoffnungslosen Lage befreit werden können.

