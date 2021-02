Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Brand in einem Einfamilienhauses

Xanten (ots)

Am Montag gegen 15.40 Uhr kam es im Ortsteil Vynen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. In einem Zimmer im Obergeschoss des Hauses kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung. Der 45-jährige Bewohner des Hauses bemerkte den Brand und versuchte zunächst selbst die Flammen zu löschen. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Xanten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der 45-Jährige atmete bei dem Löschversuch Rauchgase ein und wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Straße Alt-Reeser-Weg zum Teil komplet gesperrt. An dem Haus entstandt ein Sachschaden von mehereren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

