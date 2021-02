Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Wohnungseinbrecher

Wesel (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Sonntag in eine Wohnung an der Bülowstraße einbrechen wollte. Der Mieter hatte gegen 20.25 Uhr Geräusche an seiner Tür gehört. Durch den Türspion erkannte er einen Mann, der sich an der Tür zu schaffen machte. Als der 32-Jährige die Tür öffnete, rannte der Täter aus dem Haus.

Der Mieter beschreibt den Täter so:

1,70 bis 1,75 Meter groß, pummelige Figur, großes und rundes Gesicht, kurzes Haar, bekleidet mit grüner Jacke und heller Hose, vermutlich osteuropäische Herkunft.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell