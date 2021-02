Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Gelegenheit macht Diebe

Polizei sucht weitere Zeugen

Wesel (ots)

Unbekannte stahlen Donnerstag gegen 18.55 Uhr vor einem Hotel am Kaiserring einen grauen Renault Kangoo mit dem amtlichen Kennzeichen DU-VB 425.

Im Zündschlüssel hatte der Fahrer aus unbekannten Gründen den Schlüssel stecken lassen und diese Chance hatte sich ein Unbekannter nicht entgehen lassen.

Zeugenbeobachtungen ergaben, dass sich zuvor mehrere Personen an dem Auto zu schaffen machten und schließlich ein Unbekannter in den Renault stieg. Er flüchtete in Richtung Berliner Tor.

Die Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Tipps der Polizei:

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab (auch bei kurzzeitigem Verlassen!).

Lassen Sie den Zweitschlüssel nicht im Auto liegen.

Schließen Sie am Auto die Fenster, Türen, Tankdeckel sowie eventuelle Schiebe- und Cabriodächer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell