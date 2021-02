Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Bewaffneter Raub auf Tankstelle, Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Samstag, den 13.02.2021, um 21:43 Uhr betraten zwei mittels FFP2 Masken maskierte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Andreas-Bräm-Straße in Neukirchen-Vluyn und erbeuteten unter Vorhalt einer Schußwaffe das Bargeld aus der Ladenkasse. Nach Tatausführung flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Aldi. Der 49-jährige Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt. Während der Tatausführung befanden sich keine weiteren Kunden in dem Verkaufsraum der Tankstelle. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, beide 170-180 cm groß, beide etwa 18 Jahre alt, beide sprachen mit südosteuropäischem Akzent, beide dunkel bekleidet, Oberbekleidung mit Kapuzen, beide Täter trugen Handschuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers unter der Rufnummer 02841/171-0 entgegen.

