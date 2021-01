Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wagen mutwillig beschädigt

Gronau (ots)

Böse Überraschung für einen Autofahrer in Gronau: Als er zu seinem parkenden Wagen kam, fand er daran mehrere Kratzer im Lack vor. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass diese mutwillig entstanden sind. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Landgrafenstraße gestanden, wo es am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr zu der Beschädigung kam. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt circa bei 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

