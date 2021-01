Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Gronau (ots)

Eigentlich hätte er gar nicht hinterm Steuer sitzen dürfen: Ihm sei die Fahrerlaubnis für Deutschland entzogen worden, bekannte ein junger Autofahrer aus den Niederlanden am Donnerstag gegenüber der Polizei. Beamte hatten den 23-Jährigen kontrolliert, als er am Nachmittag die Enscheder Straße befuhr. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Zudem schlug ein Drogentest positiv auf Cannabis an. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Ein Arzt entnahm dem Almeloer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

