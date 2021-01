Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Parkunfall mit Blechschaden (27.01.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 3.500 Euro Sachschaden verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Ein 36-jähriger Lastwagenfahrer beschädigte beim Rangieren einen geparkten Mercedes-Benz CLK am Außenspiegel und der Fahrerseite.

Rückfragen bitte an:

Torben Haufe / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell