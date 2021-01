Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Toilettenhäuschen angezündet (27.01.2021)

Dauchingen (ots)

Eine Brandstiftung begangen haben Unbekannte am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Haggasse. Einem 31-Jährigen fielen zwei Jugendliche auf, die von einem hölzernen Toilettenhäuschen in Richtung Sportplatz rannten. Dann bemerkte er, dass der an der Seite des Häuschens Flammen züngelten. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und löschte die Flammen mit Schnee, bevor das Feuer um sich griff. So konnte er einen größeren Schaden verhindern und die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Den Schaden am Häuschen schätzte die Polizei auf rund 600 Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

