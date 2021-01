Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Auto prallt gegen Gartenzaun (27.01.2021)

Stockach (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am heutigen Mittwoch gegen 12 Uhr in der Leonhardstraße in einer Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und gegen einen Gartenzaun geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 3.000 Euro.

