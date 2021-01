Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ein Leichtverletzter und zwei Totalschäden nach Vorfahrtsmissachtung (27.01.2021)

Unterkirnach (ots)

Einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Straße "Kirnachtal" gefordert. Ein 26-jähriger VW Polo-Fahrer bog von der Villingerstraße nach links ab. Dabei übersah er einen ortseinwärts fahrenden 22-Jährigen, der mit einem Subaru Imprezza unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos, wobei sich der Unfallverursacher verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Beschädigungen an beiden Autos waren so erheblich, dass beide Karossen nur noch Schrottwert besitzen. Ein Abschleppdienst transportierte sie ab.

