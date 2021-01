Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Sprayer treiben ihr Unwesen (23.-26.01.2021)

Konstanz (ots)

Zwischen Samstag und Dienstag haben unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien im Stadtteil Wollmatingen verursacht. Die Unbekannten verunstalteten in der Alten Litzelstetter Straße einen Gastank sowie in der Stifterstraße einen Unterstand für Abfallbehälter mit diversen Schriftzügen in weißer und schwarzer Farbe. Personen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531 942993, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Alexander Krauß / Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell